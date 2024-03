Point of View

Hier lag unweit der gleichnamigen Regional­hauptstadt der Ort Marinka. „Es war klar: Marinka als Stadt existiert nicht mehr“, so Arndt Ginzel. Doch ohne Begleitschutz kommt dort niemand hinein. Ginzel fand schließlich in Kurachowa eine kleine Gruppe von Evakuierungshelfern, die „White Angel“ genannt wurden und mit einem ehemaligen Krankenwagen Menschen aus den Dörfern evakuierten. Leiter der Truppe war Vasyl Pipa. Nach einem Drehtag zeigte Vasyl Pipa Ginzel einen Clip aus seiner Bodycam. Er hatte fast alle Evakuierungseinsätze in 2022 mitgefilmt, um die Verbrechen Russlands zu dokumentie­ren. Schließlich gab er Ginzel die gesamte Festplatte mit 40 Stunden Material mit.

Zurück in Leipzig begann Ginzel zu sichten und die Inhalte in einer Tabelle zu dokumentieren. Der Zeitraum der Aufnah­men umfasste knapp ein Jahr, von März 2022 bis Februar 2023. Neben Fahrten nach Marinka wurden auch Fahrten in die umliegenden Dörfer dokumentiert. „Mir war nicht so­ fort klar, was daraus wird“, sagt Arndt Ginzel. „Das Thema ,Marinka‘ war dann eine Entscheidung aus dramaturgischen Gründen. In Marinka hatte ich ein dramaturgisches Ende, nämlich das Ende der Stadt.“ Die Kraft der Bilder ist ein­zigartig. Die Geschichte des Ortes lässt sich dokumentieren. Ginzel machte sich auf die Suche nach einer Kooperation. Der Journalist stellte zusammen mit Editor Stefan Eggers einen ersten Trailer zusammen und meldete sich im Haupt­ stadtstudio des ZDF an. Hier sitzt die Redaktion von Frontal. Der stellvertretende Redaktionsleiter Christian Rohde und Moderatorin Ilka Brecht sahen den Trailer und sagten so­ fort ihre Unterstützung zu. Sie folgten dem Vorschlag, einen 90­-Minüter fürs Kino herzustellen: eine erstaunliche Zusage von einer TV­Magazinredaktion und ein Beweis in das Ver­trauen in Ginzel und sein Team.

Die Menschen in den Clips sind in teilweise sehr hilflosen Situationen zu sehen, überfordert mit der Situation, sich für das Publikum zunächst nicht nachvollziehbar verhaltend. „Meine Überlegung war, den Menschen auch ein Stück ihrer Geschichte zurückzugeben, ihnen die Deutungshoheit über ihre Geschichte verleihen“, sagt Arndt Ginzel. Man­ ches ist aus den Bildern selbst nicht verständlich, bedarf einer Einordnung. Also plante Ginzel schon früh, erneut in die Ostukraine nahe Marinka zu fahren und dort mit den Menschen, die er ausfindig machen konnte, noch mal über die Situationen und ihr Leben zu sprechen.