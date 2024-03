LEaT X CiNEC: Kooperation setzt neue Maßstäbe

Networking neu definiert

Die LEaT X CiNEC, die am 28. und 29. Februar 2024 in der Kleinen Olympiahalle München stattfand, konnte als erfolgreiches Networking-Event für die Entertainment- und Filmbranche verbucht werden: 57 Ausstellende mit über 100 Brands bildeten die sehr gut gefüllte Ausstellungsfläche. Mehr als 1.600 zufriedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer tummelten sich zwischen den Ständen und bekräftigten so dem Zusammenschluss der beiden Veranstaltungen LEaT X und der CiNEC eine überaus erfolgreiche Premiere. Auch bei diesem Event überzeugte vor allem der entspannte Rahmen und der hochqualitative Austausch zwischen Branchenexperten.

Mit dem Erfolg der LEaT X CiNEC verwandelte sich die Kleine Olympiahalle in München in einen hochkarätigen Treffpunkt für Film- und Eventschaffende, der allen Teilnehmenden die Möglichkeit bot, sich mit Branchenkollegen auszutauschen oder mit neuen Kontakten zu vernetzen. So entstanden Verbindungen und Synergien, die das Potenzial haben, die Zukunft der Branche zu gestalten.

Zusätzlich zur Ausstellungsfläche bot der im Rahmen des Events perfekt eingebettete CiNECongress Information und Weiterbildung aus der Welt der Filmtechnik, der mit inspirierenden Persönlichkeiten wie dem oscarnominierten Kameramann Jost Vacano für einen vollen Saal sorgten. Vacano, der für seine Arbeit an Filmen wie „Das Boot“ und „Total Recall“ sowie seinen unermüdlichen Einsatz für die Urheberrechte von Kameraleuten bekannt ist, erhielt vor Ort auch den Film & TV Kamera Special Award für sein Lebenswerk verliehen. Aber auch die Best-Practice-Talks mit den DoPs Tim Kuhn und Paul Pieck und das Panel mit den YouTubern Marius Milinski und Andreas Abb waren inhaltliche Höhepunkte beim CineCongress. Zum Abschluss des ersten Tages gab es mit der Verleihung der Film & TV Kamera Awards ein weiteres Highlight. Diese Awards sind eine Weiterentwicklung der renommierten CiNEC-Awards, die von einem reinen Ausstellerpreis branchenweit geöffnet wurden und in fünf Kategorien die wichtigsten technologischen Neuentwicklungen auszeichnen.

Übergreifende Themen wie Virtual Production, Nachhaltigkeit und Fachkräftemangel wurden zwischen den verwandten Branchen diskutiert. Ganz besonders freute sich der Veranstalter darüber, dass auch der Nachwuchs zahlreich vertreten war und so die ersten Steps für ihr berufliches Networking mit der LEaT X CiNEC gemeinsam beschritten haben.

Die LEaT X CiNEC setzt den Erfolg der noch recht neuen LEaT-X-Events mit transformierendem Charakter fort. Wechselnde Standorte ermöglichen immer wieder neue Kooperationen und Synergien. Im Falle der diesjährigen LEaT X CiNEC betont Duc Nguyen, Director LEaT, die strategische Bedeutung der Kooperation mit der Filmbranche: „Der Zusammenschluss von LEaT X und der CiNEC hat allen Teilnehmenden den Zugang zu angrenzenden Märkten ermöglicht und so neue Synergien entstehen lassen. Die Entscheidung, die LEaT X in diesem Jahr in München auszurichten, war eine gemeinsame Initiative mit unseren Ausstellern, mit denen wir fortwährend in engem Austausch stehen. Der Olympiapark, mit seiner reichen Geschichte und den zahlreichen Großveranstaltungen, die hier stattfinden, erwies sich für uns als Event für die Veranstaltungsbranche als idealer Veranstaltungsort. Zudem profitiert der Standort durch die Nähe zur großen Filmbranche der Stadt München.“