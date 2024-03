Film & TV Kamera 4.2024: Das neue Heft ist da!

der CiNECongress und die LEaT X CiNEC 2024 liegen hinter uns und wir können wohl beide Events als vollen Erfolg bezeichnen. Schon die Zahlen sprechen für sich: am 28. und 29. Februar konnten wir insgesamt 1.600 Besucherinnen und Besucher in der Kleinen Olympiahalle in München begrüßen. 57 Aussteller mit über 100 Brands füllten die bis auf den letzten Platz ausgebuchte Ausstellungsfläche und bescherten so dem Zusammenschluss der beiden Veranstaltun- gen LEaT X und CiNEC eine erfolgreiche Premiere.

Auch der CiNECongress, der erstmals als zweitägige Veranstaltung während der LEat X CiNEC über die Bühne ging und für den Film & TV Kamera inhaltlich die Verantwortung trug, war gut besucht. Besondere Highlights waren das Gespräch mit Jost Vacano, die Best-Practise-Talks und die Verleihung der Film & TV Kamera Awards am Abend des ersten Tages.

Doch man muss bei aller guten Stimmung auf der Ausstellungsfläche auch konstatieren, dass es der Filmbranche aktuell durchaus besser gehen könnte. Der abgeflaute Nach-Corona-Boom, die außenpolitische Großwetterlage und die wenig positiven Wirtschaftsdaten sorgen für ein schwieriges Umfeld.

Das betrifft nicht nur die Produktionshäuser, nachdem etwa Sky Deutschland kürzlich alle Eigenproduktionen eingestampft hat. Denn hochwertiges Equipment aus Insolvenzen überschwemmt, wie man auf der LEaT X CiNEC hören konnte, aktuell den Markt und macht so den Herstellern und Händlern das Leben zusätzlich schwer. Da ist – hold the press! – die soeben angekündigte Übernahme von RED durch Nikon nur ein weiterer Mosaikstein.