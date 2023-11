Film & TV Kamera 12.2023: Das neue Heft ist da!

nur selten werden überregionale Boulevardblätter die Arbeitsbedingungen an deutschen Spielfilmsets erörtern. Und doch schafften es die Berichte über die katastrophalen Zustände bei den Dreharbeiten von „Manta, Manta – Zwoter Teil“ in die Regenbogenpresse, allerdings nur mit dem durch Til Schweigers „Stern“-Interview befeuerten Personality-Spin „Ich will ein besserer Mensch werden“.

In der „Bild“ bekam Schweiger danach sogar „Post von Wagner“, den ich sehr dafür bewundere, wie er komplexe Sachverhalte in Drei- und Vier-Wort-Prosa abhandeln kann: „Einen Mitarbeiter schlug er.“ Zur Erinnerung: Berichte zu Gewalt und Mobbing am „Manta 2“-Set gibt es schon seit einem Jahr.

Die Vorwürfe wurden erst von der SZ recherchiert und schließlich beim Spiegel veröffentlicht. Im Mai forderte Kulturstaatsministerin Claudia Roth in ihrer Rede beim Deutschen Filmpreis eine offene Auseinandersetzung mit Missständen in der Branche und benannte konkret „Abhängigkeitsverhältnisse, Machtmissbrauch, tätliche Übergriffe, sexualisierte Gewalt am Set“.

Denn es gibt viel spannende Fragen als die, ob Til Schweiger nun alkoholkrank ist oder nicht. Ein Thema, dass in unseren Gesprächen mit DoPs gleich welchen Geschlechts immer wieder aufkommt, ist die Klage über die Arbeitsbedingungen. Beispielsweise ist die Branche immer noch männlich dominiert – Aleksandra Dyja, Preisträgerin Nachwuchs Kamera beim 33. Deutschen Kamerapreis, hat uns im Gespräch nicht zuletzt von ihren Erfahrungen hierzu erzählt.

Zudem wird der zeitliche und finanzielle Druck bei den Produktionen eher größer als kleiner. Produktionen, bei denen es den nötigen Spielraum gibt, auch mit schwierigen Themen und Material souverän umzugehen, sind die Ausnahme – doch es gibt sie. So berichten wir ab Seite 40, wie es dem Kreativteam von „White Angel – Das Ende von Marinka“ gelungen ist, aus vielen Stunden PoV-Material einen beklemmenden Dokumentarfilm von der Frontlinie in der Ukraine zu gestalten. Ohne das Vertrauen und die Unterstützung der ZDF-„Frontal“-Redaktion wäre das Projekt so nicht möglich gewesen.