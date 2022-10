Film & TV Kamera 11.2022: Das neue Heft ist da!

ist Film noch sexy? Dumme Frage, könnte man meinen. Was könnte schon unsexy daran sein, gemeinsam im Team eine Vision auch für andere sichtbar zu machen? Doch so, wie sich die Lage derzeit darstellt, ist daran einiges derart unsexy, dass viele einen sehr großen Bogen um Film und TV machen und die Branche sich ernsthaft Gedanken darüber machen muss, woher ihr Nachwuchs kommen soll.

Bei den Heads of Department könnte man sich vielleicht noch beruhigt zurücklehnen. Denn die Filmhochschulen klagen keineswegs über einen Mangel an Bewerbern und können am Ende der Ausbildung zuverlässig fähige und hochkreative DoPs in den Markt entlassen. Der Mangel manifestiert sich in den Ebenen darunter, wo nicht genügend 1st ACs, DITs und andere gut ausgebildete Fachkräfte nachrücken.

Doch warum gibt es diesen Mangel überhaupt? Einer der Gründe dürfte sein, dass die informellen und überwiegend unbezahlten Ausbildungsformen der Branche – sprich Praktika – nicht länger attraktiv sind, weil sie im Wettbewerb um den Nachwuchs in direkter Konkurrenz zu besser zahlenden Industrien stehen. Doch das Fehlen strukturierter, regulierter und bezahlter Ausbildung am Set ist sicher nicht alles.

Denn dass die nun in das Berufsleben kommende Generation Arbeit als etwas betrachtet, das zwar ein wichtiger Teil des Lebens ist, aber eben nicht der einzige Daseinszweck, ist ein durchaus valider Lebensentwurf. Wer aber Erfüllung auch außerhalb der Arbeit sucht, ist in der Filmbranche leider nicht allzu gut aufgehoben.

Damit kehren wir zurück zum Anfang dieser Seite. Nicht leistungsgerecht bezahlte Arbeit mit 15 Stunden am Tag an sechs Tagen der Woche wird allein durch das Prädikat „beim Film“ eben nicht länger sexy. Der cineCongress 2022 setzte mit seinem Panel „Fachkräftemangel & Nachwuchssorgen“ dazu ein klares Zeichen. Wir geben ab Seite 64 Auszüge des Gesprächs wieder.

Auch sonst lohnt sich ein Blick ins Heft: Wir berichten von der IBC 2022, testen Blackmagics Speicherprodukte und sprechen mit DoP Will Baldy über den Dreh der Netflix-Serie „The Sandman“!