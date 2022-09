Film & TV Kamera 10.2022: Das neue Heft ist da!

wer fernsieht, nicht etwa aus beruflichen Gründen, sondern rein zur Zerstreuung, kann erstaunliche Reisen entlang unseres Raum-Zeit-Kontinuums unternehmen. Dazu muss man nicht einmal die Schwarz-Weiß-Schätze aus den Mediatheken von ARD und ZDF bemühen, in denen Männer zu jeder Lebenslage Anzüge und Hut tragen und in denen es offenbar zum guten Ton gehört, während der Arbeitszeit gemeinsam im Büro Schnaps zu trinken, der sorgsam nebst Gläsern in einer Schreibtischschublade verwahrt wird.

Denn nicht nur in diesen 50 oder 60 Jahre alten TV-Dokumenten lassen sich längst versunkene Welten bestaunen. Dazu reicht es, Spielfilme und Fernsehserien aus der Zeit vor dem Frühjahr 2020 anzuschauen. Man wird dort einen wunderbar sorglosen Umgang der Menschen miteinander finden und einen Alltag, in dem eine Begegnung kein Gesundheitsrisiko darstellte. Das hat uns die Pandemie in den letzten zwei Jahren gründlich ausgetrieben.

Aber wir können das Miteinander wieder üben! Dieses Heft wird sowohl auf der IBC 2022 in Amsterdam ausliegen, die nach mehrfachen Absagen und Verschiebungen endlich wieder wie gewohnt stattfindet, als auch auf der cineConference in München, die wir von Film & TV Kamera inhaltlich gestalten.