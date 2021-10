Free Download: 8K erfahrbar machen

8K-Kameras sind längst am Set angekommen. Aber die durchgängige Realisierung eines Projekts auf 8K ist noch Pionierarbeit. Bei einem Tim-Bendzko-Musikvideo in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund haben Cinemakers Film, Ludwig Kameraverleih und ARRI Media das 8K-Master gemeinsam gestemmt. In unserem Heft 11.2020 berichteten wir über das Projekt. Hier gibt es den kompletten Artikel zum kostenlosen Download!

„Aus produzentischer Sicht frage ich mich immer, wo liegen die Trends von morgen“, sagt Regisseur und Produzent Alexander Dannenberg von der Cinemakers Film GmbH. Dannenberg hatte erstmals auf der IFA 2019 die neuen 8K-Monitore gesehen. „Aber natürlich stellte ich mir wie alle die Frage: Warum sollte ich mir einen kaufen, wenn es noch keinen Content dafür gibt? Mein Job ist das Produzieren, also warum sollte ich das nicht einfach mal ausprobieren?“ Dannenbergs Ziel ist zudem, demnächst ein größeres Projekt in 8K zu realisieren, darum findet er diesen Test um so wichtiger: „Wenn wir größere Projekte machen, können wir nicht sagen, laut Lehrbuch müsste es funktionieren.“

Kurz nach der IFA sprach Dannenberg mit Ernst Feiler, Geschäftsführer von Ludwig Kameraverleih. Feiler war von der Idee eines 8K-Tests sofort begeistert: „Wir sind ein System-Rental, wir denken die ganze Kette mit.“ So holte Feiler DoP Jens E. Tukiendorf mit an Bord, mit dem Feiler bereits viele Jahre bei der UFA zusammengearbeitet hat, zuletzt als Director of Technology. Gemeinsam haben sie dort auch die Umstellung auf UHD und HDR mit vorangetrieben. „Jens ist ein DoP, der in der Lage ist, die gesamte Kette von der Vorbereitung bis zu den Deliveries mitzudenken“, betont Feiler. Mit UHD und HDR könne man mittlerweile schon zwei Drittel des menschlichen Sehvermögens abbilden. „Aber die technische Entwicklung wird erst aufhören, wenn wir die Wahrnehmung des menschlichen Auges erreicht haben“, ist Feiler überzeugt. 8K mit beeindruckenden, realistischen Bildern sei da einfach der nächste Schritt. [13657]

