Free Download: Wie kriegen wir das smarter hin?

„True Demon“ ist nicht die erste Beschäftigung hierzulande mit Found Footage, aber eine der konsequentesten. Grund dafür ist, dass DoP Max Lais einer der Produzenten der Serie ist und so von Anfang an in deren Konzeptfindung eingebunden war. Auf dem Anfang Juni online abgehaltenen Webserienfestival „Die Seriale“ war „True Demon“ der große Gewinner. Ausgezeichnet wurden Max Lais für die beste Kamera, Hanno von Contzen und Jan Zenkner für den besten Schnitt, Peter Anlauf für die besten visuellen Effekte und die Klangkönner GbR für das beste Sounddesign.

Lais machte 2008 Abitur und verbrachte erst einmal Zeit mit Filmpraktika, um sich an der Filmakademie Baden-Württemberg zu bewerben. Bei der Düsseldorfer Werbefilmproduktion Vogelsänger TV lernte er Jan Zenkner kennen. Beide bewarben sich auf einen Regieplatz in Ludwigsburg. „Mein Film wurde schmetternd abgelehnt“, erinnert sich Lais. „Auch Jan kam nicht in die zweite Runde, also legten wir noch ein paar Praktika nach.“ Max Lais schwenkte auf Kamera um und kam so zu Action Concept. Dort durchlief er am Set von „Alarm für Cobra 11“ die üblichen Stationen von Praktikant zum Video Operator, dann Crash Box Operator bis hin zum Kameraassistenten. [13394]