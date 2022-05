Free Download: Unfassbar filmisch

Katz und Maus

So gerieten Gregory Kirchhoff und Dino von Wintersdorff an den Dreh von „Katz und Maus“ – und wollten sich auch dort von den üblichen Erzählweisen des Sonntagabendkrimis abwenden. „Man muss natürlich bei 22 Drehtagen einem gewissen Pragmatismus folgen“, erklärt der DoP. „Es wird ja beim ,Tatort‘ oft mit zwei Kameras gleichzeitig gedreht, einfach damit man schnell und effizient dreht und genug Material schafft. Aber es stehen eben oft auch gute visuelle Konzepte dahinter, so dass die in der Regel ganz schick aussehen! Wir fanden es sehr reizvoll, das Buch, das eher ein Thriller und kein klassischer Krimi ist, visuell auch so umzusetzen.“ [14953]