Free Download: Räume im Weltraum – DoPs Xiaosu Han und Andreas Thalhammer

Im deutschsprachigen Europa wird das Genre Science-Fiction aus hiesiger Produktion von Zuschauern gemieden. Da muss dann schon wenigstens Netflix oder Amazon Prime produzieren. Und dann ist man noch überrascht, dass ein deutsches Kreativteam den Film umgesetzt hat. Unter diesem Aspekt gesehen ist es ein Glück, dass sich wieder einmal jemand an dieses Genre wagt, vor allem dann, wenn es um das schwieriger umsetzbare Subgenre des Weltraumfilms geht.

Die Produzenten Loredana Rehekampff und Andreas Schmied, Regisseurin Magdalena Lauritsch sowie deren Ko-Autorin Jessica Lind schreckte das überhaupt nicht ab – im Gegenteil. Ihre Kerngeschichte ist so gut, dass sie einige Iterationen durchhielt, bis aus ihr die Grundlage für das Drehbuch von „Rubikon“ wurde, das 2020 in die Produktion startete. Schon früh hatten Lauritsch und Rehekampff das DoP-Duo Han/Thalhammer ins Vertrauen gezogen. Denn eine Geschichte auf einer Raumstation, mit Zero-Gravity-Szenen und futuristischer Anmutung muss visuell komplett überzeugen. Hier geht es um die Crew der Raumstation „Rubikon“ im Orbit um die Erde. Nach einem Crewwechsel müssen die drei verbleibenden Bewohner an Bord feststellen, dass die Erde eine globale Umweltkatastrophe heimgesucht hat, die vermutlich keine Überlebenden hinterließ. Langsam machen sich die Teammitglieder klar, dass sie womöglich die letzten lebenden Menschen sind. Doch nichts ist wie es scheint. [15238]