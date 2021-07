Free Download: Parallele Welten

Welten konzipieren

Der Kameramann kommt ursprünglich aus München und studierte zunächst ab 2006 am Edinburgh College of Art mit der Absicht, zum Dokumentarfilm zu gehen. Er ging dann 2010 an die HFF München, da dies die einzige Filmhochschule mit einem dezidierten Doku-Kamera-Bereich ist. Die Balance zwischen Spielfilm und Dokumentarfilm findet sich bis heute in seinen Projekten. Krubasik lernte Regisseur Jakob M. Erwa 2016 bei der Diagonale in Graz kennen. Dort lief „Agonie“ unter der Regie von David Clay Diaz, Krubasiks Debüt-Langfilm, noch vor Abschluss seines Studiums. Erwa und Krubasik blieben in Kontakt. [14196]