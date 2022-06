Free Download: Nicht wichtig machen – DoP Thomas Kiennast

Politisches Statement

DoP Thomas W. Kiennast kam an die Verfilmung der Affäre als Miniserie über Regisseur Christopher Schier. „Mir ist das politische Statement, so einen Stoff zu verfilmen, sehr wichtig“, sagt DoP Kiennast. „Das ist auch ein Geschenk, dass man das machen darf.“ Thomas W. Kiennast hat in Wien an der Filmakademie Kamera und Schnitt, später noch Produktion studiert. Er merkte damals jedoch schnell, wie sehr ihm die praktische Arbeit lag, stieg als DoP bei der TV- Serie „Vier Frauen und ein Todesfall“ ein und beendete das Studium nie. Geschadet hat es vermutlich nicht: Für seine Bildgestaltung wurde er mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Zudem zeigt seine Filmografie eine hohe Versatilität. Neben dem Heimatwestern „Das finstere Tal“ von Andreas Prochaska finden sich der „Tatort: Die Faust“ unter der Regie von Christopher Schier, das kammerspielartige Schwarz- Weiß-Drama „3 Tage in Quiberon“ von Emily Atef, die quietschbunte Musicalverfilmung „Ich war noch niemals in New York“ von Philipp Stölzl sowie Moritz Bleibtreus düsteres Regiedebüt „Cortex“ unter seinen Werken. [14988]