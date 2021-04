Free Download: Mit Mut in die LUT

Ein weltweites Phänomen neigt sich seinem Ende entgegen. „Dark“, die Zeitreise-Geschichte um Jonas Kahnwald, war am 27. Juni 2020 mit den letzten acht Folgen vorbei. Der immense internationale Erfolg hatte auch damit zu tun, dass sich die Serie ernsthaft düster mit ihrem Zeitreise-Sujet auseinandersetzt. So klar diese sinistre Atmosphäre auch im Konzept der Serie von Anfang an durch die Autoren Baran Bo Odar und Jantje Friese verankert war, so wichtig war für die Umsetzung der titelgebenden Dunkelheit die Arbeit von DoP Nikolaus Summerer.

In Ausgabe 1–2.2018 berichteten wir ausführlich über die Arbeit seines Teams an der ersten Staffel, die am 1. Dezember 2017 angelaufen war. Die zweite Staffel kam am 21. Juni 2019.

Schon zwischen den beiden ersten Seasons gab es Änderungen an dem Workflow. So stand Oberbeleuchter Björn Susen, mit dem Summerer mehrere Projekte zusammen gemacht hatte, nicht zur Verfügung. Für ihn kam ab Staffel 2 Janosch Voss. Gleich blieb die für eine Serie ungewöhnliche Drehweise. Es wurden nicht die einzelnen Folgen separat oder in Zweier-Paketen abgedreht. Der gesamte Dreh der ersten und zweiten Staffel war wie ein überlanger Spielfilm organisiert, die Motive wurden also einmal komplett am Stück abgedreht – für ihre jeweilige Zeit, muss man hinzufügen. [12820]