Free Download: Mit Licht komponieren – DoP Christopher Aoun

Der 31-jährige Kameramann war 2019 für den ebenfalls oscarnominierten Spielfilm „Capernaum – Stadt der Hoffnung“ mit dem Deutschen Kamerapreis ausgezeichnet, von der Variety in die Liste der „10 Cinematographers to watch“ aufgenommen und vom American Cinematographer als „Rising Star of Cinematography“ bezeichnet worden. „The Man Who Sold His Skin“ ist erneut eine Geschichte aus der Levante, die sich um den Syrer Sam Ali dreht, der nach politischen Konflikten mit dem syrischen Regime aus seiner Heimat in den Libanon fliehen muss und sich das ersehnte EU-Visum in einer Kunstaktion auf den Rücken tätowieren lässt.

Entscheidungen treffen

Christopher Aoun startete bereits früh in seine Auseinandersetzung mit Bildern. Schon mit 12 assistierte er seinem Vater, einem Modefotografen. Mit 18 beschloss er, das Medium zu wechseln und ging in Richtung Film. Er wählte den Weg des Dokumentarfilms und finanzierte sein Filmstudium weiterhin mit der Fotografie. „Mich interessierte immer die Wahrnehmung von Bildern – wie und warum reagieren wir als Zuschauer auf sie?“, so DoP Aoun. „Ich wollte immer wissen, wie man Bilder als Sprache benutzen kann.“ 2010 ging er nach einem Jahr Grundstudium an der USJ de Beyrouth an die HFF nach München und studierte dort Dokumentarfilm-Kamera.