Free Download: Die Kontrolle behalten – DoP Philipp Baben der Erde

„Meine erste Überlegung war: Wie kann so etwas überhaupt funktionieren?“, sagt DoP Philipp Baben der Erde. „Denn bei dem Projekt war nichts gestaged, obwohl viele das dachten. Wir standen also vor der Herausforderung, diese zehn „Embedded Units“ so auszurüsten, dass sie autark drehen konnten, teilweise auch ohne Tonmann, mit einem sehr kleinen Setup.“ [15227]