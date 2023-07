Free Download: In der Enge des Kaders – DoP Judith Kaufmann

Carla Nowak, gespielt von Leonie Benesch, ist eine junge Lehrerin in ihrer ersten Schulstelle. Als mehrere Diebstähle geschehen, soll ein verdächtigter Schüler mit fragwürdigen Mitteln überführt werden. Doch er ist unschuldig. Carla nimmt die Sache selbst in die Hand. Doch je mehr sie glaubt, das Richtige zu tun, desto mehr verheddert sie sich in ihren Verantwortlichkeiten den Eltern, ihren Schülern und der Schule gegenüber.

Der Kern der Geschichte

DoP Judith Kaufmann traf Regisseur Ilker Çatak erstmals an der Hamburg Media School, wo sie über zehn Jahre Be- reichsleiterin für Bildgestaltung war. Çatak studierte dort Regie und fiel der Bildgestalterin bei einem gemeinsamen Regie/Kamera-Seminar auf. „Mir sind sofort seine Heran- gehensweise und seine Energie und visuelle Experimentier- freude aufgefallen“, so Judith Kaufmann. „Ich habe ihn im Auge behalten, war gespannt, wie sein weiterer Weg geht.“ Bei „Das Lehrerzimmer“ kannte Kaufmann schon die ersten Ideen und wusste, womit sich Çatak gerade beschäftigte. Konkrete Gespräche starteten jedoch erst, nachdem das Drehbuch stand. Das geht in Teilen auf persönliche Erfahrungen Çataks in seiner Schulzeit in Istanbul zurück. Ihm war es jedoch nicht wichtig, diese Momente nah an der Realität abzubilden. „Ich habe auch erst später erfahren, dass das auf seiner Erfahrung fußt“, so Judith Kaufmann. „Wir haben nicht versucht, sein Erleben nachzuarbeiten, sondern diesen Mikrokosmos Schule glaubwürdig zu erzählen.“ [15319]