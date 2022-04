Free Download: Fortschrittlich arbeiten – DoP Johannes Louis

SMS aus NZ

Johannes Louis hatte von 2006 bis 2014 an der Filmuni Babelsberg Kamera studiert und freute sich im Februar 2014 auf die Begegnungen mit Filmschaffenden aus aller Welt. Hier traf er Regisseur Max Currie. Currie begann seine Medienkarriere in den frühen 2000er Jahren als Reporter und Realisator bei der neuseeländischen Magazinsendung „Queer Nation“. Die halbstündige, wöchentlich ausgestrahlte Sendung für die LGTBQ+-Community gilt als eines der ersten professionellen, national ausgestrahlten Formate seiner Art. In den Folgejahren schrieb Currie für zwei Dramaserien, drehte eigene Kurzfilme und ging dann für ein Jahr nach Berlin. Er lernte Deutsch, entwickelte Stoffe und nahm schließlich 2014 an den Berlinale Talents teil, kurz bevor sein Langfilmdebüt „Everything we loved“ seine Premiere feierte. [14811]