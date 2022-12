Free Download: Klassenfahrt mit Hindernissen – DoP Monika Plura

Kinder sind, die sich nicht von der Erwachsenenwelt herumschubsen lassen – das schreit geradezu nach einer filmischen Umsetzung. So war es kein Zufall, dass 2019 der erste Lotta-Leben-Film ins Kino kam. Regisseurin Neele Leana Vollmar und DoP Daniel Gottschalk wurden vom Buchautorenteam tatkräftig unterstützt. So durften natürlich die grafischen Illustrationen, die in den Büchern überall hinein gekritzelt wirken, auch im Film nicht fehlen.

Grafisch spannend

Das kam gut an. Also sollte ein zweiter Film her. Regisseurin Martina Plura lernte Produzentin Dagmar Blume-Niehage von Dagstar Film beim Berlinale-Empfang der Nordmedia Filmförderung kennen. Geraume Zeit später kam die An- frage, ob sie sich mal mit den übrigen Produktionsfirmen über „Lotta-Leben 2“ unterhalten könnten. Produziert wird „Lotta 2“ von Dagstar Film, Lieblingsfilm, ZDF, Senator Film Köln und Wild Bunch Germany.