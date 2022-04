Free Download: Die Haltung der Kamera – DoP Michael Kotschi

DoP Michael Kotschi war für seine Kameraarbeit am Spielfilm „One of These Days“ für den Deutschen Filmpreis 2021 nominiert. Wir sprachen mit ihm in unserer Ausgabe 11.2021 über die Dreharbeiten in Louisiana und wie er ein im Wortsinn statisches Geschehen in preiswürdige Bilder umsetzte. Hier gibt es nun den kompletten Artikel zum kostenlosen Download!