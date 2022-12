Free Download: Aus der Wüste in den Winter

Die ZDF-Mediathek stellte einen zusätzlichen Stream mit der sogenannten „Coach Cam“ bereit. Dabei wurden die bei- den Trainer durchgängig mit jeweils einer separaten Kamera vom Host Broadcaster aufgenommen und per DVE rechts oben und links unten im 16:9-Bildformat eingeblendet.

Die Live-Content-Distribution erfolgte mit Multi-Feeds, die es der FIFA ermöglichen, den Rechteinhabern ein breites Spektrum an Spiel-, Pre- und Post-Match- und anderen Inhalten zur Verfügung zu stellen. Multilaterale Feeds und ausgewählte isolierte Kameras waren in verschiedenen Formaten verfügbar, darunter 12G-SDI UHD/HDR BT.2020 bei 2.160p/50 für ausgewählte isolierte Kameras und den Extended Stadium Feed. Alle Multi-Feeds standen in 3G SDI- HDR (BT.2020), 3G-SDI SDI (Rec. 709) und HD-SDI SDI (Rec. 709) zur Verfügung. Die Signale vom IBC in Doha ins NBC nach Mainz wurden in 1.080i/25 übertragen. [15287]

Hier können Sie den Artikel „Aus der Wüste in den Winter“ aus unserer Ausgabe 1–2.2023 kostenlos herunterladen!