Free Download: Alles akkurat belichtet

Lay wuchs in einer filmaffinen Familie auf und bekam mit 16 Jahren seine erste Kamera in die Hand. Anfangs noch von Belichtung und Technik überfordert, brachte er sich schnell die Grundlagen bei und experimentierte in der Schulzeit unter anderem mit Sommercampvideos, mal ein bisschen Animation, dann eigene Musikvideos. So war früh der Wunsch vorhanden, dies über ein Studium zum Beruf zu machen. Auf einer Ausbildungsmesse wurde ihm die Hochschule Offenburg empfohlen, da das Studium hier zwar auch Filmproduktion, aber auch Mediengestaltung und weitere Aspekte beinhalte.