Free Download: Gelungene Kombination

DoP Michael Hammon dreht Franken-Tatort mit ZEISS Supreme Primes Radiance

Die Dreharbeiten zum Franken-Tatort „Wo ist Mike?“ begannen bereits im vergangenen März und mussten wegen der Covid-19-Pandemie für ein halbes Jahr unterbrochen werden. DoP Michael Hammon hat uns im Heft 3.2021 geschildert, wie er mit dieser Drehpause umging und warum er bei dem Projekt die ZEISS Supreme Primes Radiance einsetzte. Hier gibt es nun den kompletten Artikel zum kostenlosen Download!

Wie bist du als DoP an den Franken-Tatort „Wo ist Mike?“ geraten?

Ich kenne Andreas Kleinert, den Regisseur des Tatorts, schon seit langem. Wir sind beide Dozenten an der Film-universität in Babelsberg und und wir wollten schon län- ger mal zusammenarbeiten. Ein paar Mal hat das nicht geklappt und jetzt war es ein glücklicher Zufall, das hat micht gefreut! Es war auch eine schöne Zusammenarbeit mit Andreas.

Ein Problem bei diesem Projekt war ja, dass der Dreh im Frühjahr wegen des ersten Lockdowns im März abgebrochen werden musste.

Wir hatten insgesamt 23 Drehtage. So ziemlich auf der Hälfte, als noch elf Drehtage übrig waren, mussten wir abbrechen. Das war verheerend. Dieser Abbruch war wahnsinnig kostenintensiv, denn wir hatten ja schon die ganze Produktion in Bamberg eingerichtet, das ganze Team dahin gebracht und untergebracht, Produktionsbüros aufgebaut, Locations gemietet und die Sets zum Teil schon eingebaut. Dann wurde es immer heikler zu drehen und wir mussten ständig den Drehplan ändern. Immer wieder wurde etwas untersagt, dann hatten wir diese Ge- nehmigung nicht, dann durften wir in jenem Wald nicht drehen. Dadurch haben wir viel Zeit verloren. Es war wirk-lich furchtbar. Schließlich haben wir uns die Szenen im Kommissariat vorgenommen, weil das Set ein leerstehen- des Gebäude war, wo uns keiner mehr etwas konnte. Wir haben darauf gedrängt, dass das Bühnenbild dort fertig gebaut wurde, so dass wir die Dreharbeiten dorthin verlagern konnten. [14195]

