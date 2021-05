In unserer Ausgabe 5.2021 gingen die Drei Fragen an Alexandra Beinert, Produzentin, Regisseurin und Aufnahmeleiterin aus Teningen. Sie verriet uns, warum sie vom Live-Schnitt fasziniert ist und was genau sie beim Pole-Sport trainiert. 1. Was ist dein Arbeitsschwerpunkt? MIn unserem Familienbetrieb sind die Stellen nicht so klar umrissen wie bei einer Fernseh-Produktion. Meine Tätigkeit besteht in unterschiedlicher…

Weiterlesen