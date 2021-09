In der Rubrik “Drei Fragen an” stellen wir in jedem Heft eine Filmschaffende oder einen Filmschaffenden mit drei kurzen Fragen zu Arbeitsschwerpunkt, beruflichem Engagement und Freizeit vor! In unserer Ausgabe 9.2020 beantwortete Carina Neubohn die Drei Fragen. 1. Was ist dein Arbeitsschwerpunkt? Das Schöne an meiner Arbeit ist, dass sie mir die Möglichkeit bietet, zwei Leidenschaften miteinander zu…

Weiterlesen