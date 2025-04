NAB Show 2025: Blackmagic Design speckt URSA Cine 12K auf Body-Variante ab

News von der NAB Show 2025 – powered by Godox

Blackmagic Design stellt auf der NAB Show 2025 die URSA Cine 12K Body vor, ein voll ausgestattetes Kameragehäuse ohne Zubehör, das sich an Filmschaffende richtet, die bereits eigenes Equipment besitzen. Die Kamera basiert auf dem 12K-Vollformatsensor und bietet sämtliche Leistungsmerkmale der URSA Cine 12K zu einem günstigen Einstiegspreis.

Die neue Variante verzichtet auf Komponenten wie Griffe, Halterungen, Netzteile, Medienmodule und wechselbare Mounts, wird aber standardmäßig mit EF-Bajonett und einem CFexpress-Medienmodul geliefert. Dadurch können Produktionsfirmen oder Verleiher ihre vorhandene Ausrüstung weiterverwenden – ideal für modulare Setups oder Upgrades im Bestand.

Im Inneren arbeitet nach wie vor der 12K-Vollformatsensor mit symmetrischen RGBW-Farbfiltern und 16 Blenden Dynamikumfang. Nutzer können Auflösungen flexibel zwischen 4K, 8K und 12K wählen – etwa für Supersampling, VFX-Plates oder verschiedene Seitenverhältnisse. Hohe Bildraten sind ebenfalls möglich: bis zu 224 fps in 8K 2.4:1 oder 80 fps in 12K Open Gate. Die Kamera ist laut Hersteller mit Generation 5 Color Science, integriertem OLPF mit verbesserter IR-Filterung, 12G-SDI, 10G-Ethernet, USB-C, XLR-Audio, internen ND-Filtern sowie einem robusten Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung mit Carbon-Composite-Beschichtung für cineastische Workflows optimiert. Branchenübliche Lemo- und Fischer-Anschlüsse erleichtern den Anschluss von Zubehör. Die Bedienung erfolgt über zwei integrierte 5-Zoll-HDR-Touchscreens, ergänzt durch ein farbiges Statusdisplay. Optional ist der URSA Cine EVF erhältlich, ein hochwertiger OLED-Sucher mit digitalem Testchart.

Die Kamera unterstützt Blackmagic RAW sowie parallel aufgenommene Proxy-Dateien in H.264 für schnelles Hochladen in die Blackmagic Cloud – ideal für Live-Kollaboration in DaVinci Resolve. Eine integrierte Hardware-Streaming-Engine ermöglicht direktes RTMP- oder SRT-Streaming über Ethernet, WLAN oder Mobilfunk. Für die Postproduktion empfiehlt Blackmagic das separat erhältliche Media Dock, das bis zu drei Medienmodule gleichzeitig einlesen kann.

„Die URSA Cine Body bietet Filmschaffenden die gleiche Bildqualität und Leistung wie die Kit-Modelle – zu einem attraktiveren Preis“, erklärt Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Ideal für alle, die ihr eigenes Zubehör nutzen oder von bestehenden Kameras upgraden möchten.“

Die Blackmagic URSA Cine 12K Body ist ab sofort zum Preis von 6.995 US-Dollar erhältlich.