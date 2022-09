Drei Fragen an Anniki Lee

Regisseurin und Kamerafrau aus Köln

In unserem Heft 9.2022 hat Annika Lee, Regisseurin und Kamerafrau aus Köln, unsere Drei Fragen beantwortet. Sie hat uns erzählt, wieso sie besonders auf die Kommunikation am Set achtet und wie es ihr gelungen ist, Tischtennis, gutes Essen und Festivals miteinander zu kombinieren.



1. Was ist dein Arbeitsschwerpunkt?

Hauptsächlich ist die Arbeit an Ideen, visuelle Umsetzung und Anpassung das, was mich als Filmemacherin im Prozess bis zum ersten Drehtag ausmacht. Durch jahrelange Erfahrung an szenischen Film- und Werbeproduktionen als Assistentin und durch mein Studium an der FH Dortmund ist die Arbeit am Set für mich eine Mischung aus handwerklich guter Arbeit und kreativer Umsetzung.

Als Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation (nach Rosenberg), achte ich am Set sehr auf eine wertschätzende Kommunikation. Das kann manchmal zeitintensiver sein, dennoch, ein gutes, sich gegenseitig wertschätzendes Team, das füreinander einsteht und miteinander arbeitet, lohnt sich in jedem Fall. Im Spätsommer 2022 drehe ich meinen Abschlussfilm „Die Liga der außergewöhnlichen Arbeitnehmer*innen“ an der FH Dortmund (Regie: Melissa Arcak) und achte dabei ebenso

bei der Zusammenstellung der Crew darauf, dass die erfahrenen Filmemacher:innen mit den Student:innen zusammen als Crew harmonieren und durch Skill Sharing eine gute gemeinsame Zeit haben werden, vor und hinter der Kamera. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die Stop Motion Sequenz, in der ein UFO landet, abhebt und explodiert. Dafür plane ich, inspiriert durch Disneys „Star Wars – The Mandalorian“, eine Live-Hintergrund-Projektion umzusetzen. Im Studio drehen wir das UFO in Miniatur und am Set wird es dann einen Nachbau im Maßstab 1:1 geben, um die Spielszenen mit Schauspieler:innen zu drehen. Dafür haben wir zuvor auch eine Pre-Visualisierung animiert.