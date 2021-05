Free Download: Welt und Raum

DoP Frederick Gomoll ist viel in der Werbung unterwegs. Die dort erworbene Präzision und Stilsicherheit wendet er gerne bei szenischen Projekten an, die etwas Besonderes sind. Das kann man vom Science-Fiction-Film „Guardian“ mit gutem Gewissen behaupten. Unter der Regie von Amir Reichart, nach einem Buch von Peer Göpfrich und in Zusammenarbeit mit Szenenbildnerin Johanna Wagner erweckte Gomoll die Story in einer Raumstation zum Leben.Wir sprachen mit allen dreien in unserem Heft 1–2.2021 über das außergewöhnliche Projekt. Hier gibt es nun den kompletten Artikel zum kostenlosen Download!