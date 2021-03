Free Download: Hass aus der Mitte

Abdelkarim hat eine große Klappe. Das ist auch sein Job. Als Kabarettist tourt der gebürtige Bielefelder über die Bühnen dieses Landes, setzt sich mit seinem YouTube- Kanal „Abdelkratie“ für politische Bildung ein und ist Reporter für die „heute show“. Wenn man ihm gegenüber- steht, hat man den Eindruck: Den haut so schnell nichts um. Als er am 8. Mai neben Oliver Welke im „heute show“- Studio vom Vorfall in der Vorwoche berichtete, war er zwar gewohnt eloquent, aber man merkte ihm an, dass ihm das Erlebte in den Knochen steckte.