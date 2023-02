„die Oscarverleihungen 2023 stehen vor der Tür und die Spannung steigt. Eines der wichtigsten Kriterien bei der Bewertung eines Filmes ist die Kameraarbeit. In diesem Jahr haben wir einige herausragende Beispiele für großartige Kameraarbeit gesehen, die es verdienen, im Rampenlicht zu stehen.

Einer der Filme, der in diesem Jahr für einen Kamera-Oscar nominiert ist, ist „Im Westen nichts Neues“. Der Film erzählt die Geschichte des Ersten Weltkriegs aus der Perspektive der Soldaten und zeigt auf beeindruckende Weise die Gräuel des Krieges. Die Kameraarbeit ist dabei von Anfang bis Ende atemberaubend und bringt die Gefühle der Soldaten auf eindrucksvolle Weise zum Ausdruck.“

Kurze Pause: Dämmert Ihnen schon, was heute anders ist als sonst? Bis hierhin ist dieses Editorial nämlich mithilfe künstlicher Intelligenz entstanden. Das Foto stammt vom Text-zu-Bild-Generator Stable Diffusion aus der Bildbeschreibung „Editor-in-chief writes an article outside next to his swimming pool.“ Den Text hat die KI-Software ChatGPT geschrieben. Im Stil der ersten beiden Absätze geht es übrigens noch eine Weile weiter, zwar weitgehend unfallfrei, aber eben auch recht beliebig. Spätestens, wenn „statische Kamerafahrten“ als besonderes Gestaltungsmittel erwähnt werden, zeigt sich endgültig, dass der vermeintliche Sachverstand nur vorgetäuscht ist.

Künstliche Intelligenz mag vieles können. Aber für wirklich erhellende Hintergrundberichte von den Filmsets, in die Tiefe gehende Interviews mit den Kreativteams und die Bewertung neuer Entwicklungen in Technologie und Branche braucht es nach wie vor den Menschen. Wir in der Redaktion von „Film & TV Kamera“ sind jedenfalls stolz darauf, Ihnen in jedem Heft die Qualität zu liefern, die Sie als Leserinnen und Leser von uns erwarten dürfen.

Unseren selbstgeschriebenen Artikel zum neunfachen Oscar-Kandidaten „Im Westen nichts Neues“ finden Sie übrigens ab Seite 16. Timo Landsiedel hat dafür mit DoP James Friend und Colorist Andrew Daniel gesprochen. Doch nun soll zum Abschluss ChatGPT das letzte Wort haben, inklusive falschem Komma: „Wir können es kaum erwarten, zu sehen, welcher Film am Ende den Oscar gewinnen wird.“